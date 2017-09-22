Facebook намерен передать конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

2017-09-22 09:18 | www.oxu.az | 3
Facebook передаст конгрессу США данные о тысячах объявлений, купленных якобы российскими агентами во время предвыборной кампании в США.
Как передает Oxu.Az, об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.
Соцсеть заявила ранее, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские боты» покупали политическую рекламу в ней, чтобы повлиять на результат выборов.
По словам Цукерберга, Facebook на протяжении нескольких месяцев активно работает с правительством США в расследовании «российского вмешательства».
«Мы находимся в новом мире. Новая задача интернет-сообществ — принять меры в отношении государств, которые пытаются повлиять на исход выборов», — сказал он.
Основатель Facebook добавил, что в компании «не нашли доказательств связи фейковых аккаунтов с российской рекламой», однако передадут конгрессу полученные данные.
Н.О.