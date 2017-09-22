В Азербайджане постепенно исчезают весна и осень – ВИДЕО

2017-09-22 09:32 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане в связи с изменениями климата весна и осень постепенно исчезают.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, в последние годы происходит переход с зимнего на летний сезон и наоборот.

По словам президента Национального центра экологического прогнозирования, (ЦЭП) Тельмана Зейналова, это связано с ледниковым периодом.

Тельман Зейналов добавил, что примерно к 2030 году территория Азербайджана, в частности, северная часть страны, покроется льдом. Ледяной покров не дойдет до Баку, но в столице будет наблюдаться 15-20 градусов мороза.

Погода постепенно будет охлаждаться, а это зима будет суровее предыдущей, выпадет больше снега, отметил он.

A.M.

