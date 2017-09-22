На фронте неспокойно

2017-09-22 09:39 | www.oxu.az | 5

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 128 раз.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны Азербайджана, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.