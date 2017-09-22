Bakan'dan flaş Almanya açıklaması! Sebep yok

2017-09-22 09:44 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman şirketlerinin kaygılanması için bir sebep olmadığını söyledi.

Şimşek Deutsche Welle'nin haberine twitter üzerinden verdiği yanıtta, "Alman şirketlerinin kaygılanması için bir sebep yok. Satınalma gücü paritesiyle dünyanın 13. büyük ekonomisini ihmal etmeleri rasyonel olmaz." dedi.

DW'nin bugün yayınladığı bir haberde, Alman şirketlerin Türkiye'deki siyasi ortamın yeni yatırımlar konusunda önemli riskler barındırdığı görüşünde olduğuna yer verilmişti.