Госкомитет поможет вернувшимся из Сирии азербайджанским детям

2017-09-22 09:48 | www.oxu.az | 5

"После возвращения на родину азербайджанских детей, найденных на освобожденной от ИГ территории Сирии, Государственный rомитет по проблемам семьи, женщин и детей поможет им в решении социальных и психологических проблем".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в госкомитете.

В настоящее время соответствующие структуры ведут работу по возвращению этих детей в Азербайджан, отметили в ведомстве.

«Эта работа не входит в наши полномочия, ей занимаются органы безопасности. Но после возвращения мы поможем этим детям обрести семью, разыскать близких», - заявили в госкомитете.

Отметим, что российские СМИ написали об обнаружении на освобожденных от ИГ территориях Сирии 2-летней Хадиджи и 3-летнего Абдуллы. По словам детей, их родители погибли.

Э.А.

