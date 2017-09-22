Назван самый опасный человек в интернете

2017-09-22 09:52 | www.oxu.az | 6

Эксперты в области киберугроз из компании McAfee раскрыли личность самого опасного персонажа во всем интернете. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Главным злодеем оказалась канадская певица Аврил Лавин, не выпускавшая альбомов с 2013 года, но исправно поставляющая в сеть вредоносный контент имени себя.

По результатам анализа, проведенного специалистами McAfee, именно в материалах, связанных с именем поп-панк-певицы, злоумышленники чаще всего размещают небезопасное ПО. Аврил Лавин стала самой вредоносной знаменитостью, поскольку ссылки, которые поисковик выдает пользователям по запросу ее бесплатных MP3, с вероятностью в 22 процента приведут на вирусный сайт. Для пользователя, который не интересуется записями, а предпочитает листать фотоснимки певицы, опасность подхватить заразу снижается до 14,5 процентов.

В список самых токсичных знаменитостей года также попали певцы Бруно Марс, Джастин Бибер и Зейн Малик, певицы Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе. Аврил Лавин — первая женщина-музыкант, занявшая первое место в ежегодном топе McAfee. В прошлом году лидером оказалась стендап-комедиантка Эми Шумер, а в 2015-ом — голландский диджей Armin van Buuren.

A.C.

