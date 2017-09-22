В Молдавии начали сбор подписей за импичмент Додона

2017-09-22 09:56 | www.oxu.az | 5

Депутаты парламента Молдавии от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Agerpres.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что законопроект был направлен всем парламентским фракциям, кроме фракции Партии социалистов. Для рассмотрения законопроекта на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101.

Гимпу отметил, что мотивом для начала сбора подписей послужил запрет Додона отправлять молдавских военных на международные военные учения Rapid Trident-2017 на Украину. Также лидер Либеральной партии подчеркнул, что Додон «продолжает продвигать в Молдавии интересы России».

Гимпу добавил, что члены партии подписали с удовольствием законопроект и понадеялся на поддержку других депутатов.

Согласно Конституции Молдавии, предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов, а решение о приостановлении исполнения обязанностей главы республики принимается двумя третями голосов парламентариев. Другая процедура импичмента президента законодательством не предусмотрена.

Н.О.