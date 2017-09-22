В Турции обсудят вопрос возможных военных операций на севере Ирака

2017-09-22 10:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Новая военная операция, которая может начаться в случае проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака, будет называться «Щит Тигра», пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как ожидается, сегодня на совещании по вопросам национальной безопасности Турции будут обсуждены возможные военные операции на севере Ирака.

Также сегодня парламент Турции рассмотрит вопрос продления сирийского и иракского мандатов.

Напомним, что парламент Турции в 2012 году принял так называемый "сирийский мандат". Согласно мандату, Анкара может принять любые меры для борьбы с терроризмом и другими угрозами, направленными против страны, отражать опасность, которая может возникнуть со стороны террористических групп в Ираке и Сирии, защищать интересы страны до и после кризиса, а также, в случае необходимости, задействовать армию в военных операциях в других странах (Сирия и Ирак).

При этом мандат предусматривает возможность нахождения на территории страны иностранных военных соединений и их использование (при необходимости) по усмотрению турецкого правительства.

Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)