СМИД ГУАМ обсудил вопросы развития политического и секторального сотрудничества

2017-09-22 10:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Главы внешнеполитических ведомств стран-членов «Организации за демократию и экономическое сотрудничество (ГУАМ) обсудили вопросы развития политического и секторального сотрудничества. Переговоры прошли в рамках очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ в Нью-Йорке на полях 72 сессии Генассамблеи ООН, сообщает секретариат организации.

Министры рассмотрели в частности, расширение сотрудничества в области торговли, транспорта, борьбы с преступностью, противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.

Помимо этого, СМИД обсудил вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государства

Отдельно рассматривался также вопрос подготовки юбилейных мероприятий по случаю 20-летия организации.

На полях сессии Генассамблеи также состоялись встречи министров в форматах ГУАМ-США и ГУАМ-Япония.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, а через четыре года вышел из него. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

С первого января 2016 года Грузия председательствует в ГУАМ.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Хазар Ахундов)