Корабли РФ и КНР вышли в море в рамках активной фазы учений «Морское взаимодействие»

2017-09-22 10:00 | www.oxu.az | 5

Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая и Тихоокеанского флота вышли в море для проведения активной фазы учений «Морское взаимодействие-2017».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Моряки отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Планируется нанесение совместных артиллерийских ударов по морским целям. Впервые в подобных учениях будет разыгран эпизод по спасению экипажа с борта условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

Активная фаза учений пройдет до 25 сентября в акватории Японского и Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

Н.О.