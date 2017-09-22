Коммунисты посещают могилы бакинских комиссаров – ФОТО

2017-09-22 10:06 | www.oxu.az | 5

У кладбища 26 бакинских комиссаров есть посетители.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил сайт sozcu.az.

Сайт пишет, что посетители представились коммунистами и назвали основателей Азербайджанской Демократической Республики дашнако-мусаватистским сбродом. Коммунисты считают комиссаров, в том числе и Шаумяна, героями Азербайджана.

Как известно, бакинские комиссары входили в состав большевистского правительства, которое было создано в Баку в марте 1918 года. Спустя несколько месяцев правления они бежали из города, спасаясь от наступления турецко-азербайджанских войск. В Туркмении комиссары были арестованы – по одной версии, меньшевиками, эсерами, по другой — английским экспедиционным корпусом, и казнены.

После того, как в 1920 году Красная армия заняла Баку, прах 26 комиссаров был перезахоронен в столичном сквере.

Восемь лет назад парк и находящийся на его территории мемориал в честь 26 бакинских комиссаров был демонтирован, а тела большевиков перезахоронены на кладбище в поселке Сураханы.