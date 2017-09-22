Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер ®

2017-09-22 10:07 | www.apa.az | 5

Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 27 сентября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис банка, в конкурсный (тендерный) комитет Банка ВТБ (Азербайджан). Контактное лицо: секретарь конкурсного (тендерного) комитета Эльшан Махмудов.

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1252)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 050 286-00-87