В США после инцидента во время речи Эрдогана задержали пять человек – ВИДЕО

2017-09-22 10:11 | www.oxu.az | 5

Пять протестующих, прервавших выступление президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке, были задержаны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета New York Times.

Эрдоган в четверг выступал с речью на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis, когда один из присутствующих мужчин закричал: "Ты террорист. Убирайся из моей страны!". После этого началась потасовка, которую запечатлели камеры, расположенные в зале.

На кадрах видно, как протестующих, которых бьют и толкают присутствующие в зале, выводит наружу охрана. Сотрудники безопасности также удалили по меньшей мере одного человека, нападавшего на протестующих.

По сообщению департамента полиции Нью-Йорка, около пяти протестующих были "ненадолго задержаны". Никого не арестовали, и никто не пострадал.

Н.О.