Работники Mardan Palace не могут получить зарплату

2017-09-22 10:18 | www.oxu.az | 5

Персонал отеля Mardan Palace обратился в управление работы и труда из-за невыплаты им зарплаты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, под жалобой подписалось подавляющее большинство работников отеля.

Наряду с этим, прекращено бронирование номеров через интернет, в отеле не поднимают трубку и не отвечают на электронные письма.

Администраторы утверждают, что онлайн-резервация прекращается на неделю.

Отметим, что отель Mardan Palace, принадлежащий миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмайлову, действует с 2009 года.

Э.А.

