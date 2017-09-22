Работники Mardan Palace не могут получить зарплату

2017-09-22 10:18 | www.oxu.az | 5
Персонал отеля Mardan Palace обратился в управление работы и труда из-за невыплаты им зарплаты.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, под жалобой подписалось подавляющее большинство работников отеля.
Наряду с этим, прекращено бронирование номеров через интернет, в отеле не поднимают трубку и не отвечают на электронные письма.
Администраторы утверждают, что онлайн-резервация прекращается на неделю.
Отметим, что отель Mardan Palace, принадлежащий миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмайлову, действует с 2009 года.