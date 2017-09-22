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Официальный курс маната к мировым валютам на 22 сентября (версия 2)

2017-09-22 10:26 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:33)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0342 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

22.09.17

1 доллар США

1 USD

1,7008

1 евро

1 EUR

2,0342

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3477

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0985

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8774

1 бразильский реал

1 BRL

0,542

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1282

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1495

1 чешская крона

1 CZK

0,078

1 чилийский песо

1 CLP

0,2723

1 китайский юань

1 CNY

0,258

1 датская крона

1 DKK

0,2733

1 грузинский лари

1 GEL

0,6864

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2178

1 индийская рупия

1 INR

0,0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3097

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0127

100 иранских риалов

100 IRR

0,0046

1 шведская крона

1 SEK

0,2135

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7578

1 израильский шекель

1 ILS

0,4849

1 канадский доллар

1 CAD

1,3813

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6438

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4051

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0951

1 молдавский лей

1 MDL

0,0964

1 египетский фунт

1 EGP

0,0963

1 норвежская крона

1 NOK

0,2181

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0211

1 польский злотый

1 PLN

0,4761

1 российский рубль

1 RUB

0,0294

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2609

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4132

1 турецкая лира

1 TRY

0,4864

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4865

1 украинская гривна

1 UAH

0,065

100 японских иен

100 JPY

1,5211

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,239

Золото (1 унция)

1 XAU

2197,6037

Серебро (1 унция)

1 XAG

29,002

Платина (1 унция)

1 XPT

1586,8464

Палладий (1 унция)

1 XPD

1557,9328

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