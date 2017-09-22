В Рио-де-Жанейро трансвеститы ограбили группу Pet Shop Boys

2017-09-22 10:24 | www.oxu.az | 5

В Бразилии вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Global.

Уточняется, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.

Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли «необычно одетые» грабители. По данным издания, в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.

Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.

A.C.

