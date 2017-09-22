В Мехико около трех тысяч зданий могут рухнуть после землетрясения

2017-09-22 10:30 | www.oxu.az | 5

Инженерная ассоциация APL Ingenieros Consultores заявила об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико после мощного землетрясения, обрушившегося на Мексику, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным ассоциации, эти здания имеют серьезные повреждения стен, опорных колонн и балок, в связи с чем представляют опасность. Они расположены в таких районах, как Ансурес, Наполес, Нарварте, Вертис, дель Валье, Кондеса, Тлателолько, Тлальпан, отмечает портал Publimetro.

Представитель ассоциации Альберто Лопес Асеведо отметил, что к такому выводу инженеры пришли, изучив присланные пользователями социальных сетей фотографии своих зданий. "Мы открыли несколько аккаунтов WhatsApp, куда люди шлют фотографии трещин и ущерба своим домам, их изучает дюжина инженеров и архитекторов", - отметил Лопес Асеведо.

По его словам, в случае выявления серьезных разрушений на место направляется бригада специалистов, которая определяет необходимость немедленной эвакуации жителей.

Число жертв трагедии в Мексике увеличилось до 273 человек, сообщил ранее министр иностранных дел страны Луис Видегарай. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).

Н.О.