Прекращено бронирование номеров в Mardan Palace, работники не могут получить зарплату

2017-09-22 10:25 | www.apa.az | 5

Персонал отеля Mardan Palace обратился в Управление работы и труда из-за невыплаты им зарплаты.

Как передает АПА-Экономикс ссылкой на турецкие СМИ, под жалобой подписалось подавляющее большинство работников отеля. Наряду с этим, прекращено бронирование номеров через интернет, в отеле не поднимают трубку и не отвечают на электронные письма. Администраторы утверждают, что онлайн-резервация приостановлена на неделю.

Отметим, что отель Mardan Palace, принадлежащий миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмаилову, действует с 2009 года.