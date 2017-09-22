Французов хотят карать за свист в сторону женщин

2017-09-22 10:37 | www.oxu.az | 5

Во Франции предлагают ввести наказание за приставание к женщинам.

Как передает Oxu.Az, за делегализацию свиста в сторону дамы или настойчивых просьб поделиться номером телефона выступила госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

“Женщины, прогуливающиеся по улице, не являются общественной собственностью”, - приводит её слова издание The Local.

Законопроект находится на начальной стадии разработки. Борцам за права женщин ещё только предстоит сформулировать, что конкретно представляет собой приставание на улицах и какое наказание будет ожидать правонарушителя.

Согласно опросам, каждая гражданка Франции становилась жертвой приставаний на улице или в общественном транспорте. Половина из них была вынуждена пересмотреть свои вкусы в одежде.

Н.О.