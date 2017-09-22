В Украине задержали «авторитетных» азербайджанцев – ФОТО

2017-09-22 10:44 | www.oxu.az | 5

Работники уголовного розыска и спецподразделения КОРД Главного управления Нацполиции Украины провели рейд в Кировоградской области в кафе-ресторане «Шашлычный», где на «сходку» собрались местные криминальные авторитеты, передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ.

В ходе операции были задержаны 27 криминальных авторитетов Центрального региона Украины, в частности, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Целью встречи указанных лиц было решение вопроса о перераспределении сфер влияния между ними. У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе - два автомата, а также граната.

Среди задержанных - уроженцы и граждане Азербайджана, в частности, Наджаб Ахмедов, Акбар Зейналов, Шукюр Гуметов и другие.

Н.О.