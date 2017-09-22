Выставка работ известного художника в Баку

2017-09-22 10:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку откроется выставка работ народного художника Асафа Джафарова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма.

Выставка, которая пройдет 26-30 сентября 2017 года при организации министерства культуры и туризма, будет посвящена 90-летию со дня рождения мастера кисти.

В экспозицию войдут произведения Асафа Джафарова, хранящиеся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной художественной галерее, а также из коллекции семьи художника.

Асаф Джафаров родился 28 июля 1927 года в Баку. В 1945-1950 годах учился в Художественном училище имени Азима Азимзаде, в 1951 году поступил в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. В 1957 году от вуза был направлен на стажировку в Индию и Пакистан. Эта поездка оставила след в его работах.

Отметим, что видное место среди произведений мастера занимают портретные работы – композитора Арифа Меликова, художника Саттара Бахлулзаде, драматурга, поэта Джафара Джаббарлы, певца Рашида Бейбутова и многих других.

Джафаровым написана серия апшеронских пейзажей – "Апшерон", "Каменные заборы", "Селение Маштаги", "Золотые пески Абшерона", "Жаркий день", "Зима в Баку", "Инжирный куст", "Весна", "Вечерний мотив" и другие.

В своем творчестве Джафаров обращался и к историческому жанру.

Художник много путешествовал, посетил, в частности, большинство европейских стран. Он был участником многочисленных выставок по всему миру.

Асаф Джафаров скончался в 2000 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)