Минэнерго Турции предоставило лицензию на разведку углеводородов на суше

2017-09-22 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики и природных ресурсов Турции предоставило компании Türkiye Petrolleri (TP) лицензию на проведение разведки углеводородов на территории провинций Текирдаг и Кырыккале.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики и природных ресурсов Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что лицензия на проведение разведки предоставляется сроком на пять лет.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что в ближайшие годы в Турции будут расширены работы по разведке углеводородов.

"Потребление энергоресурсов в Турции растет и для уменьшения зависимости от импорта в настоящее время на Черном море ведется активный поиск залежей углеводородов", - сказал Албайрак.

Ранее, в январе текущего года на месторождении "Магрип" в районе Курталан турецкой провинции Сиирт были обнаружены запасы высококачественной нефти.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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