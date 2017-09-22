В Баку началась международная конференция в рамках ПА Евронест

2017-09-22 11:01 | www.oxu.az | 4

В Баку, в здании Милли Меджлиса при организационной поддержке парламента Азербайджана, Парламентской Ассамблеи Евронест (консультационная структура программы Европейского Союза «Восточное партнерство») и Азербайджанского представительства ООН проходит конференция на тему "Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в поощрение гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на заседании принимают участие делегации государств-членов структуры, в том числе и Армении.

Эту страну представляют руководитель делегации ПА Евронест Армении Армен Ашотян, его помощник Арам Барсегян и член делегации Мане Тандилян.

Н.О.