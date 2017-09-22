В Париже вспыхнули массовые протесты профсоюзов – ВИДЕО

2017-09-22 11:08 | www.oxu.az | 4

Тысячи французов вышли на улицы Парижа из-за недовольства трудовой реформой. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает ТСН.

Как передает Oxu.Az, отмечается, что массовые протесты представителей профсоюзов начались еще 21 сентября. Французы, опасаясь ущемления прав работников после введения в действие новой реформы, вышли на улицы Парижа, чтобы показать свое отношение к документу. Люди уверены, что реформа будет защищать работодателей, чем будет уменьшать права работников.

Вскоре мирный протест перерос в противостояние с полицейскими. Митингующие начали швырять в полицейских сорванной брущаткой, а также бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. Полиция применила силу против активистов.

Н.О.