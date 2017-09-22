Клиенты AtaBank прошли бесплатное обследование зрения

2017-09-22 11:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности около 500 клиентов ОАО AtaBank прошли бесплатное обследование зрения. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, в рамках кампании клиенты AtaBank в течение двух недель смогли пройти полное обследование своего зрения бесплатно.

Акция началась после праздника Гурбан и проходила поочерёдно в филиалах банка «Достлуг» и «Нариманов».

Клиенты, не успевшие воспользоваться кампанией, могут в любое время пройти обследование в самой больнице с 15-процентной скидкой. Дополнительно, клиенты AtaBank, нуждающиеся в операции, могут получить 10-процентную скидку от «Dünyagöz». Для этого нужно будет расплатиться пластиковой картой ОАО AtaBank Visa или MasterCard.

ОАО AtaBank в рамках своих стандартов корпоративного управления очень ценит корпоративную социальную ответственность перед обществом, клиентами и сотрудниками.