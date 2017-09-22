В ММ Азербайджана проводится конференция с участием армянских депутатов

2017-09-22 11:23 | www.apa.az | 4

В Милли Меджлисе проводится конференция на тему «Привлечение парламентов в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства».

Как сообщает АПА, в качестве организаторов мероприятия выступают ММ Азербайджана, Комитет ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, Бакинский офис ООН и Парламентский форум Европы по населению и развитию.

На конференции выступил Руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Евронест Фуад Мурадов. По его словам, на конференции планируется обсудить показатели развития в сфере улучшения женского здоровья, гендерного равенства. Также участники конференции обсудят различные проблемы.

Ф.Мурадов подчеркнул, что азербайджанские земли уже 25 лет находятся под оккупацией Армении: «Это одна из причин, которая препятствует нашему развитию. Более 1 миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Из них 50 процентов женщины, 5 процентов – дети. Наша цель – выполнение обязательств, которые падают на организацию при осуществлении целей устойчивого развития».

Конференция продолжилась выступлениями.

Отметим, в мероприятии также участвуют председатель комитета по иностранным связям парламента Армении Армен Ашотян и депутат манне Тандилян.