В Совместной декларации ГУАМ-США подчеркнута приверженность принципу территориальной целостности

2017-09-22 11:29 | www.apa.az | 4

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече ГУАМ-США, проходившей в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД, по итогам встречи была принята «Совместная декларация ГУАМ-США». В декларации говорится, что ГУАМ заинтересован в еще большем развитии эффективного и результативного сотрудничества с США. Еще раз была выражена единая позиция в связи с тем, что сохранение в регионе мира, безопасности, стабильности и сотрудничества является важным элементом совместных усилий в направлении создания общего пространства безопасности.

В декларации подчеркивается необходимость достижения прогресса в процессах урегулирования конфликтов в регионе ГУАМ, а также еще раз отмечена приверженность принципу суверенитета и территориальной целостности государств-членов ГУАМ. Было отмечено, что угроза силой государствам-членам ГУАМ все еще вызывает беспокойство.

В документе еще раз подчеркиваются обязательства по уважению общепринятых норм и принципов международного права, включая отраженные в уставе ООН принципы, а также приверженность основополагающим документам ОБСЕ.