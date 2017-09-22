Увеличилось число погибших в результате урагана «Мария» на территории Пуэрто-Рико

2017-09-22 11:18 | www.oxu.az | 4

В Пуэрто-Рико число погибших из-за урагана «Мария» увеличилось до 12

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Univision со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

По данным издания, восемь человек утонули в муниципалитете Тоа Баха. Эти данные подтвердил глава муниципалитета Бернардо Маркес. Он также заявил о спасении 4 тысяч человек. Еще три человека погибли в муниципалитете Утуадо из-за схода сели на убежище, в котором они укрывались от урагана. Еще об одном погибшем ранее сообщил губернатор Пуэрто-Рико Родриго Росселло.

Ранее ураган «Мария», достигавший на пике своей мощности максимальной, пятой категории, прошел над островом Пуэрто-Рико. Американские Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, а Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус свободно ассоциированного с США государства. Де-факто обе этих территории находятся под управлением США, хотя не входят ни в один из их штатов.

Н.О.