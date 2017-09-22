У берегов Турции затонуло судно с сирийскими нелегалами

2017-09-22 11:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - У побережья Турции в Эгейском море затонуло судно с сирийскими нелегалами на борту, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно предварительным данным в результате инцидента утонуло пять человек, 28 нелегалов были спасены.

Всего на борту судна было 38 человек и в настоящее время ведутся работы по поиску оставшихся людей.

Отметим, что за последний месяц в Турции было задержано свыше 200 нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию Греции.

Ранее в турецкой провинции Мерсин на юго-западе страны были задержаны 330 нелегалов, которые пытались переправиться в Италию.

Кроме того, были задержаны четыре гражданина Турции, которые занимались переправкой нелегалов в Италию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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