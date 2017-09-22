Узбекистан и США намерены взаимно увеличить туристические потоки

2017-09-22 11:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ходе пребывания в Нью-Йорке делегация Госкомтуризма Узбекистана провела встречу с американскими компаниями «Skal International» и «Primapact», сообщает пресс-служба комитета.

«Skal International» и «Primapact» - международные компании, ведущие разновекторную деятельность в сфере туризма. Основным направлением работы является проведение исследований в области туризма, в т.ч. формирование стратегии развития туристической отрасли в национальном масштабе. На сегодняшний день «Skal International» насчитывает более 17 000 членов в 89 странах мира.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, была достигнута договоренность о рассмотрении возможности проведения компаниями соответствующих исследований, в т.ч. маркетинговых, в направлении способствования дальнейшему развитию туристической отрасли Узбекистана. При этом «Primapact» разработает конкретные рекомендации и предложения по увеличению турпотока из США в Узбекистан.

По итогам встречи стороны высказали взаимные намерения приложить необходимые усилия по углублению двустороннего сотрудничества.

:(Автор: Али Мустафаев)