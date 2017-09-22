Студенты БВШН приняли участие на международном форуме

2017-09-22 11:30 | www.apa.az | 4

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «Инженер по нефти и газу» - третьекурсники Орхан Ханкишиев и Фердин Ватани и четверокурсник Эльмир Абилов - приняли участие во Втором международном форуме студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную». Форум прошел при организационной поддержке Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина и Общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineers – SPE).



Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью, в этом году участниками форума стали около 100 студентов из 55 стран мира, а также молодые специалисты зарубежных нефтегазовых компаний. В рамках программы форума студенты БВШН познакомились с ровесниками из других стран, приняли участие во встречах с экспертами нефтегазовой области.



Первая часть форума прошла в Москве. Студенты БВШН заслушали и обсудили доклады ведущих экспертов в нефтегазовой области на пленарных заседаниях: «Трансформация энергетики: карта будущего», «”Умная” нефтегазовая промышленность», «Время HR: самый честный разговор». Орхан Ханкишиев, Фердин Ватани и Эльмир Абилов приняли также участие в «Выставке карьерных возможностей», направленной на получение студентами знаний и советов от специалистов ведущих нефтегазовых компаний.

Вторая часть форума прошла на базе Учебно-производственного центра «Залучье» Губкинского университета, где Фердин Ватани и Эльмир Абилов приняли активное участие в семинарах, организованных специалистами компании Schlumberger. А Орхан Ханкишиев в команде с представителями более 50 стран участвовал в «круглом столе», организованном Студенческой секцией международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, на котором обсуждались вопросы конкурентоспособности производства нефти, а также проблемы экологии и эффективности новых технологий в нефтегазовой промышленности.



В рамках форума Фердин Ватани принял участие в конференции “Gubkin Talks”, на которой с успехом выступил с презентацией «Как стать чемпионом» и получил сертификат.