Начался 3-й этап проекта «Джейранчель» АНАМА и НАТО

2017-09-22 11:30 | www.apa.az | 4

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) проведет мероприятие на тему «Перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» и представит 3-й этап проекта «Джейранчель», реализуемого Фондом доверия НАТО/NSPA Партнерство во имя мира.



Как сообщили АПА в АНАМА, территория Джейранчель, расположенная в северо-западной части нашей страны на азербайджано-грузинской границе, интенсивно использовалась Советской армией в качестве испытательного и учебного полигона в 1955-1991 гг.



Первый этап проекта продолжался 28 месяцев (апрель 2012 - июль 2014). Полностью была очищена территория площадью 19 кв. км., обнаружено и обезврежено 14 654 НРБ и 173 мины.

В рамках второго этапа проекта, который стартовал 8 июля 2014 года и продолжался 24 месяца, была очищена территория площадью 23.584.545 кв.м., обнаружены и обезврежены 1,553 неразорвавшихся боеприпасов (НБП) боевого назначения и тысячи металлических осколков. Охватывающий территорию 22 кв.м. третий этап начался в январе 2017 года. Его планируется завершить в течение 2018 года.

Очистка территории площадью 21.395.505 кв. м. является третьим этапом проекта «Очистка Джейранчеля» Фонда доверия НАТО/NSPA Партнерство во имя мира и официциально утвержден НАТО. Турецкая Республика взяла на себя роль ведущей страны в данном проекте. Правительство Азербайджана, учитывая его важность для страны выделила средства в размере 50% общей стоимости проекта.