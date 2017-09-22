Автомобиль Исполнительной власти попал в аварию, есть пострадавшие

2017-09-22 11:25 | www.oxu.az | 4

В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала одна женщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы 20 Января.

Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и Mitsubishi. В результате аварии тяжело пострадала пассажирка автомобиля Mitsubishi Дилиш Мехман гызы Агаева.

Пострадавшая на такси была доставлена в городскую больницу.

По информации, совершивший аварию автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 66 AA 155 принадлежит Исполнительной власти Евлахского района.

В связи с происшествием ведется расследование.

Э.А.

