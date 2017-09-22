Китай и Таджикистан обсудили двусторонние отношения

2017-09-22 11:32 | www.trend.az | 4

Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддина Зохиди с китайской делегацией, состоящей из представителей различных государственных структур Китайской Народной Республики, состоялась 21 сентября в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджикистана.

Было подчеркнуто, что итоги таджикско-китайских встреч на высшем уровне в ходе государственного визита Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику ознаменовали начало качественно нового этапа отношений между нашими странами, на котором открываются широкие возможности для повышения уровня сотрудничества и всестороннего стратегического взаимодействия.

Обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего таджикско-китайского сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики и обеспечения безопасности в рамках инициативы «Один пояс — один путь».