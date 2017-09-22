Президент принял участие в открытии Балаханского промышленного парка

2017-09-22 11:32 | www.apa.az | 4

22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.

Как сообщает АПА, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.

Затем было сделано фото на память.

Далее Президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.