Президент принял участие в открытии Балаханского промышленного парка

2017-09-22 11:32 | www.apa.az | 4
22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.
Как сообщает АПА, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее Президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.