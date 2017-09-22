Закир Гасанов принял участие в открытии парка полевого командного пункта

2017-09-22 11:35 | www.apa.az | 4

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии отвечающего современным требованиям парка полевого командного пункта, оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, министр обороны ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания.