Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка (ФОТО)

2017-09-22 11:35 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.
Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.
Президент Ильхам Алиева ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее Президент Ильхам Алиев ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.
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