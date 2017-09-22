Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка (ФОТО)

2017-09-22 11:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.

Президент Ильхам Алиева ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.

Затем было сделано фото на память.

Далее Президент Ильхам Алиев ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.

Новость обновляется