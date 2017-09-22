В Азербайджане открылся парк полевого командного пункта (ФОТО)

2017-09-22 11:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии отвечающего современным требованиям парка полевого командного пункта, оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами, говорится в пресс-службе минобороны, распространенном в пятницу.

Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)