Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай приедет в Азербайджан

2017-09-22 11:40 | www.apa.az | 4

Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай приедет в Баку.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Цель визита – участие в мероприятии на тему «Перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» и презентации 3 этапа проекта «Джейранчель», реализуемого Фондом доверия ANAMA-NATO/NSPA Партнерство во имя мира. Мероприятие состоится в Баку 26 сентября.