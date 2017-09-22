Anglo Asian Mining привлекла кредит Yapı Kredi Bank Azərbaycan на 2,7 млн. долларов

2017-09-22 11:41 | www.apa.az | 4

Британская компания Anglo Asian Mining в I полугодии 2017 года привлекла кредит Yapı Kredi Bank Azərbaycan на 2,7 млн. долларов сроком на год под 9,5% годовых.

Об этом АПА-Экономикс сообщили в компании. В декабре Anglo Asian Mining намерена закрыть кредит Kapital Bank в 1 млн. долларов, привлеченный в декабре 2016 года под 7% годовых, а в ноябре - кредит PAŞA Bank на 1,5 млн. долларов.

В целом, на конец I полугодия 2017 года кредиторский долг Anglo Asian Mining равен 30,5 млн. долларов, из которых 3,875 млн. долларов – кредит Межбанка, 6,18 млн. долларов – «Газпромбанка», 6,18 млн. долларов - Amsterdam Trade Bank, 2,623 млн. долларов - Yapi Kredi Bank, 6,19 млн. долларов - PAŞA Bank.



В 1997 году с Anglo Asian Mining был подписан контракт типа PSA, который предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining - 49%.