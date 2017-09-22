Роухани намерен наращивать ракетные возможности Ирана

2017-09-22 11:47 | www.oxu.az | 4

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Press TV.

Как передает телеканал, Роухани заявил, что "ни одна страна не остановит ИРИ от усиления ракетных возможностей и программ в области обороны". Он добавил, что "оборонная мощь Ирана никогда не использовалась для актов агрессии".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп является противником достигнутого соглашения. США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Н.О.