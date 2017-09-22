Председатель комитета: «Мероприятия в связи с Днем Ашура будут проводиться в соответствии с фетвой»

2017-09-22 11:44 | www.apa.az | 4

«Относительно мероприятий в связи с Днем Ашура издана фетва Управления мусульман Кавказа, которая была опубликована в СМИ. Изложенное в ней будет осуществляться во всех мечетях».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам, церемонии, связанные с Днем Ашура будут проведены на высоком уровне, в рамках закона и в соответствии с фетвой.

«Госкомитет имеет отделения и представителей в районах республики. Мы периодически проводим мониторинги в мечетях, цель которых заключается в проверке соблюдения требований законодательства», - отметил Гурбанлы.