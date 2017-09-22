Мубариз Гурбанов о мероприятиях в день Ашура

2017-09-22 12:06 | www.oxu.az | 4

«Все предложения, отраженные в фетве Управления мусульман Кавказа о мероприятиях в связи с днем Ашура, будут осуществлены во всех мечетях».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, мероприятия в связи с днем Ашура будут выполнены согласно законодательству на высоком уровне.

Председатель комитета отметил, что в мечетях регулярно проводятся мониторинги и будут проводиться дальше: «Целью является установить соблюдения или несоблюдения законов».

Э.А.

