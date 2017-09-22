Президент Турции объявлен другом США: вопросы т.н. «геноцида армян» и "референдума" в Эрбиле провалились, С-400 остается на повестке

2017-09-22 12:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп накануне после встречи в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана другом и заявил, что США и Турция близки, как никогда.

"Он стал моим другом, он получает очень высокие оценки своего лидерства", — сказал Трамп на встрече с Эрдоганом.

Более того, президенты США и Турции выказали полное единодушие по такому принципиальному для Анкары вопросу, как референдум о независимости в Эрбиле. Оба лидера заявили о "серьезных последствиях" в случае его проведения.

"Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум в Эрбиле, запланированный на 25 сентября, и подтвердили также, что если референдум состоится, это будет иметь серьезные последствия. Они призвали начать процесс интенсивных переговоров по всем имеющимся вопросам — США и Турция готовы принять и поддержать этот процесс", — отмечается в сообщении Белого дома.

Это заявление полностью снимает всю обеспокоенность Анкары, которая опасалась, что Вашингтон может принять решение поддержать создание "независимого Курдистана".

Поддержка Вашингтоном курдских отрядов, которые борются с "Исламским государством" в Сирии, вызывала у Турции подозрения в том, что Вашингтон косвенно поддерживает сепаратистские тенденции среди курдов. Четкая позиция Белого дома, высказавшегося категорически против «референдума», несомненно, внесет позитивную ноту в американо-турецкие отношения.

Укрепление отношений с США играет для Турции сегодня немаловажную роль, учитывая ее непростые отношения с Европой. Кроме того, эта встреча стала важным месседжем и для армянской диаспоры США, которая с нетерпением ждала определенности в вопросе отношения президента Трампа к их непримиримому врагу Турции. Увы, их надежды на то, что нынешний президент США все-таки признает так называемый «геноцид», улетучились окончательно. Понятно, что Трамп - не тот президент, который будет портить отношения с Анкарой из-за армян.

Разумеется, есть в двусторонних отношениях Турции и США и проблемные темы.

Во время государственного визита президента Эрдогана в США в мае 2017 года он выдвинул ключевое требование к Вашингтону: выдача проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле прошлого года. Однако после встречи лидеров ничего не изменилось, и накануне, видимо, никаких обещаний Эрдогану по поводу Гюлена дано не было. Во всяком случае, это ни одной стороной не озвучивалось.

Правда, и Турция, видимо, не сняла обеспокоенность США, в особенности связанную с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Для США, конечно, закупка российского вооружения партнером по НАТО немыслима.

Этот вопрос уже вызвал в стране волну возмущения. Член комитета по международным делам, демократ Бен Кардин призвал Белый дом ввести против Турции санкции, так как такими действиями эта страна, по его мнению, нарушает принятый Конгрессом и подписанный 2 августа президентом США пакет санкционных мер против России.

Однако, судя по всему, Анкара не пошла на какие-либо уступки США в вопросе закупки российского вооружения, и каждый на данной встрече остался при своем, обозначив при этом дружеский тренд своих отношений и готовность к сотрудничеству, и не коснувшись принципиальных для каждой стороны вопросов.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)