Команда "Polatyol" стала участником чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18

2017-09-22 12:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Polatyol" стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании Azfargroup.

Команда "Polatyol" представляет турецкую компанию "Polat Yol Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.", филиал которой осуществляет деятельность в Азербайджане с 2007 года. Компания создана в Стамбуле в 1975 году. Также осуществляет деятельность в Казахстане, Катаре, Марокко и других странах. Компания в основном занимается реализацией проектов по строительству и восстановлению автомобильных дорог, прокладке водоснабжения и канализационных систем.

Компания уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни, принимает активное участие в спортивной жизни. Поэтому участие команды "Polatyol" в чемпионате AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18, организованного компанией ASEP (AZFAR SPORTS EVENTS AND PROMOTION), будет способствовать дальнейшей пропаганде здорового образа жизни и развитию межкорпоративных отношений.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

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(Автор: Вугар Иманов)