Халаф Халафов: «Евросоюз должен продемонстрировать решительную позицию в отношении оккупанта»

2017-09-22 11:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на конференции «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития», проведенной с участием Комитета ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Он сказал, что Армения, которая является одной из стран-членов этой организации, оккупировала одну пятую часть азербайджанских земель: «Проводимая этой страной политика агрессии и этнической чистки привела к серьезным последствиям. На оккупированных азербайджанских землях разграбляют наше богатство, разрушают мечети, памятники истории и культуры. Сохраняя «статус-кво», Армения проводит политику заселения. Проживающие за границей армяне и другие не должны придерживаться этой политики. В противном случае, они столкнутся с тяжелыми последствиями. Организовав визит членов Европарламента на оккупированные территории Азербайджана, Армения хочет привлечь их к своим авантюрам. Однако эта политика потерпела крах. Международное сообщество никогда не примет изменение границ путем применения силы. Минская группа ОБСЕ ничего не смогла сделать, так как Армения не прекратила проводить оккупантскую политику. ЕС должен продемонстрировать решительную позицию в отношении оккупанта и заставить воздержаться от этой политики. Решение конфликта будет способствовать социальному прогрессу и экономическому развитию региона. Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта. Надеемся, что международное сообщество будет и впредь поддерживать нашу позицию».