В Париже предотвращена армянская провокация

2017-09-22 11:57 | www.apa.az | 4

Сегодня во французской столице стартует Международный гастрономический фестиваль, в котором примут участие 40 стран, в том числе и Азербайджан. Мероприятие пройдет на набережной Сены и продолжится в течение трех дней.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в процессе подготовки к фестивалю армяне прибегли к очередной провокации. Об этом ведомство проинформировала Генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана, руководитель Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева.

Так, в армянском павильоне наряду с флагом Армении был поднят флаг сепаратистов Нагорного Карабаха. Но после вмешательства главы азербайджанской диаспоры провокация была предотвращена, флаг убран.



Отметим, в Международные гастрономические дни жители Парижа, а также туристы из разных уголков мира смогут ознакомиться в азербайджанском павильоне с образцами богатого культурного наследия. На мероприятии будут продемонстрированы горячие блюда, сладости азербайджанской кухни. Будет организована их дегустация и продажа. Наряду с этим будут представлены ручные работы, образцы национального мастерства, одежда и украшения, а также прозвучит наша музыка.