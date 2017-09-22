Закир Гасанов ознакомился с новой автомобильной техникой – ФОТО

2017-09-22 12:12 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии отвечающего современным требованиям парка полевого командного пункта, оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания.

Э.А.

