Иран представил новую баллистическую ракету

2017-09-22 12:16 | www.oxu.az | 4

Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета две тысячи километров, способную нести несколько боеголовок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на бригадного генерала Амира Али Хаджизадеха (Amir Ali Hajizadeh).

Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные.

Ранее Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса. По его словам, "ни одна страна" не помешает Тегерану усиливать свой ракетный потенциал.

Ракетная программа Ирана вызывает резкую негативную реакцию США. Так, Вашингтон внес 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Тегерана. Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана выделил 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на американские ограничения.

Н.О.