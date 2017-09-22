Нигерия планирует присоединиться к сделке ОПЕК+ до конца марта 2018 года

2017-09-22 12:17 | www.trend.az | 3

Нигерия может присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ до конца марта 2018 года, сообщил министр нефти страны Эммануэль Ибе Качикву.

"Страна сможет войти в сделку (ОПЕК+), когда будет стабильно добывать 1,8 миллиона баррелей нефти в день", — сказал он в интервью Bloomberg TV, передает РИА Новости.

По его словам, страна планирует присоединиться к сделке до конца марта 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Нигерия по условиям сделки ОПЕК+ освобождена от обязательств по сокращению добычи, поскольку нефтяная промышленность этой страны сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок.

Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти в Нигерии в августе выросла на 138 тысяч баррелей в день — до 1,86 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем. Однако, по словам министра, этот показатель остается крайне волатильным.